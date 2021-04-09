В Київську лікарню № 3 привезли труни вантажівкою. Фотограф Ян Доброносов опублікував моторошні світлини.

Він зробив їх зранку 9 квітня біля моргу, який розташований на території цієї лікарні. Від цих кадрів стає страшно.

До цієї теми У Києві хворих на коронавірус вже будуть класти у пологових будинках та дитячих лікарнях

Труни

Ці світлини в самій лікарні поки не прокоментували – всі зайняті й не мають навіть вільної хвилинки, аби поспілкуватися з пресою.

Лікарні переповнені

Наразі достеменно не відомо для кого вони призначені – але у цій лікарні наразі приймають лише хворих на коронавірус. Точніше приймали, адже місць наразі немає – лікарня № 3 переповнена на 110%. Про це розповів Віталій Кличко та лікарі цього закладу.

У відділенні облаштували додаткові місця, адже все вже було зайнято.

До слова, влада шукає зараз вільні місця в інших медичних закладах – в пологових будинках та дитячих лікарнях. Також Київрада просить уряд дозволити використовувати усі відомчі лікарні міста для хворих на коронавірус.

Водночас Кличко закликав центральну владу запровадити локдаун по всій країні – бо медична система вже на межі.