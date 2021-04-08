Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко назвав обіцянки мера Києва домовитись про купівлю для потреб столиці вакцин провідних компаній "піаром".

Представник команди Зеленського зазначив, що вважає виділення 42 600 доз для Києва великою кількістю вакцин. За словами Тимошенка, Київ фактично лідером за кількістю проведених вакцинацій населення.

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При цьому заступник Єрмака постійно підкреслював, що щеплення у столиці роблять саме тими препаратами, які закупила держава.

Що відомо про конфлікт між ОП та Кличком

Взаємними звинуваченнями у провальній боротьбі з COVID-19 представники КМДА та центральної влади обмінюються регулярно. На обурення в ОП ситуацією через транспортний колапс у Кличка відповіли звинуваченнями в отриманні левової частини дозвільних документів для обслуговування громадським транспортом людей з керівних установ держави.

Крім того, під час погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусної хвороби мер звертався до Кабміну з вимогою віднести Київ до червоної зони карантину, однак в Уряді чекали на те, щоб рішення про посилення карантину приймала місцева влада.

Тому Тимошенко у черговий раз "вколов" міського голову за недотриману обіцянку.

Він не просто хотів, а гарантував, що привезе 1 мільйон додаткових вакцин для киян. Минулі місяці показують, що це були просто балачки. Я думаю, що це були просто балачки або сподівання, можна сказати піар, що Віталій Кличко рятуватиме Київ,

– зазначив заступник керівника ОП.

Про переговори Віталія Кличка та нібито досягнуті домовленості про купівлю Києвом доз вакцини від COVID-19 у КМДА казали ще у січні. Станом на сьогодні вакцини не були придбані, однак міська рада юридично не може підписувати подібні контракти. Для цього у Київраді вирішили запросити в Уряду дозволу на купівлю вакцин.