Наразі центральна влада, на думку заступника Єрмака, просто слідкує за тим, що відбувається. Про це Тимошенко сказав під час виступу на форумі UkraineInvest Talks: Dnipro.

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У Кличка дійсно є дві проблеми: зрозумілий і швидкий розвиток Києва (в першу чергу, інфраструктурний, хоча не тільки) і питання корупції у місцевій владі. Цим другим питанням нині займаються правоохоронні органи, а ми в Офісі президента і Кабінеті міністрів дивимося, чим все це закінчиться,

– заявив Тимошенко.

Конфлікт Кличка з центральною владою

За словами мера столиці, у нього немає конфліктів з президентом чи урядом. Втім, Віталій Кличко, в інтерв’ю для "Бабеля", підкреслив, що все-таки загострення бувають.

Одне з них – масові обшуки в комунальних підприємствах (на думку Кличка). За останні тижні їх було понад 70. Мер вважає, що на нього просто тиснуть, бо хочуть звільнити з посади голови КМДА.

Нагадаємо, що з обшуками прийшли навіть у будинок, де живе Кличко, але правоохоронці зайшли у квартиру до його сусідів.

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Втім, позиція Банкової інша – там впевнені, що політики в обшуках немає, а корупція у Кличка є. Про це заявив й Володимир Зеленський: "просто не треба було красти з бюджету", сказав президент під час спілкування з пресою.

Про справу в КСУ та Черновецького

Конфлікт чи то загострення між Кличком й Банковою існує від часів Андрія Богдана. А у Конституційному суді триває розгляд справи за поданням нардепів попереднього парламенту – з’ясовують чи має право центральна влада звільняти Кличка з посади голови КМДА.

Як відомо, він обіймає це крісло одночасно з посадою мера столиці.

За переконанням Кличка й це підтверджено попереднім рішенням КСУ, у Києві той, хто стає мером й бере на себе обов’язки голови КМДА – оскільки в столиці, на відміну від інших регіонів, немає виконкому міської ради й у разі відсторонення Кличка з посади голови КМДА у місті може знову бути двовладдя, як це було за часів Леоніда Черновецького.

Тоді режим Януковича зміг звільнити його з цієї посади й призначив на це місце свою людину Олександра Попова, а Черновецький лишився номінальним керівником Києва.