Наразі центральна влада, на думку заступника Єрмака, просто слідкує за тим, що відбувається. Про це Тимошенко сказав під час виступу на форумі UkraineInvest Talks: Dnipro.
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У Кличка дійсно є дві проблеми: зрозумілий і швидкий розвиток Києва (в першу чергу, інфраструктурний, хоча не тільки) і питання корупції у місцевій владі. Цим другим питанням нині займаються правоохоронні органи, а ми в Офісі президента і Кабінеті міністрів дивимося, чим все це закінчиться,
– заявив Тимошенко.
Конфлікт Кличка з центральною владою
За словами мера столиці, у нього немає конфліктів з президентом чи урядом. Втім, Віталій Кличко, в інтерв’ю для "Бабеля", підкреслив, що все-таки загострення бувають.
Одне з них – масові обшуки в комунальних підприємствах (на думку Кличка). За останні тижні їх було понад 70. Мер вважає, що на нього просто тиснуть, бо хочуть звільнити з посади голови КМДА.
Нагадаємо, що з обшуками прийшли навіть у будинок, де живе Кличко, але правоохоронці зайшли у квартиру до його сусідів.
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Втім, позиція Банкової інша – там впевнені, що політики в обшуках немає, а корупція у Кличка є. Про це заявив й Володимир Зеленський: "просто не треба було красти з бюджету", сказав президент під час спілкування з пресою.
Про справу в КСУ та Черновецького
Конфлікт чи то загострення між Кличком й Банковою існує від часів Андрія Богдана. А у Конституційному суді триває розгляд справи за поданням нардепів попереднього парламенту – з’ясовують чи має право центральна влада звільняти Кличка з посади голови КМДА.
Як відомо, він обіймає це крісло одночасно з посадою мера столиці.
Тоді режим Януковича зміг звільнити його з цієї посади й призначив на це місце свою людину Олександра Попова, а Черновецький лишився номінальним керівником Києва.