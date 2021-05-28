В Офісі президента назвали проблеми, які є у Кличка

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вважає, що у Віталія Кличка є дві основні проблеми – корупція та інфраструктура. На Банковій чекають на завершення слідства, після чого там розраховують на динамічний розвиток Києва.

Наразі центральна влада, на думку заступника Єрмака, просто слідкує за тим, що відбувається. Про це Тимошенко сказав під час виступу на форумі UkraineInvest Talks: Dnipro.

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У Кличка дійсно є дві проблеми: зрозумілий і швидкий розвиток Києва (в першу чергу, інфраструктурний, хоча не тільки) і питання корупції у місцевій владі. Цим другим питанням нині займаються правоохоронні органи, а ми в Офісі президента і Кабінеті міністрів дивимося, чим все це закінчиться,

– заявив Тимошенко.

Конфлікт Кличка з центральною владою

За словами мера столиці, у нього немає конфліктів з президентом чи урядом. Втім, Віталій Кличко, в інтерв’ю для "Бабеля", підкреслив, що все-таки загострення бувають.

Одне з них – масові обшуки в комунальних підприємствах (на думку Кличка). За останні тижні їх було понад 70. Мер вважає, що на нього просто тиснуть, бо хочуть звільнити з посади голови КМДА.

Нагадаємо, що з обшуками прийшли навіть у будинок, де живе Кличко, але правоохоронці зайшли у квартиру до його сусідів.

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Втім, позиція Банкової інша – там впевнені, що політики в обшуках немає, а корупція у Кличка є. Про це заявив й Володимир Зеленський: "просто не треба було красти з бюджету", сказав президент під час спілкування з пресою.

Про справу в КСУ та Черновецького

Конфлікт чи то загострення між Кличком й Банковою існує від часів Андрія Богдана. А у Конституційному суді триває розгляд справи за поданням нардепів попереднього парламенту – з’ясовують чи має право центральна влада звільняти Кличка з посади голови КМДА.

Як відомо, він обіймає це крісло одночасно з посадою мера столиці.

За переконанням Кличка й це підтверджено попереднім рішенням КСУ, у Києві той, хто стає мером й бере на себе обов’язки голови КМДА – оскільки в столиці, на відміну від інших регіонів, немає виконкому міської ради й у разі відсторонення Кличка з посади голови КМДА у місті може знову бути двовладдя, як це було за часів Леоніда Черновецького

Тоді режим Януковича зміг звільнити його з цієї посади й призначив на це місце свою людину Олександра Попова, а Черновецький лишився номінальним керівником Києва.