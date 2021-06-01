Тимошенко вважає, що ситуація навколо київської міської влади загострилася до межі. На його думку, за Кличка в місті погано розвивається інфраструктура.

Передісторія В Офісі Президента назвали проблеми, які є у Кличка

Конфлікт Кличка з самим собою

Також Тимошенко заявив, що у Кличка конфлікт із самим собою, а не з Офісом Президента.

Це конфлікт Кличка фактично з самим собою та з містянами. Інфраструктура не розвивається, крім планів із забудови житла, які були прив'язані до генплану та перевиконуються. Водночас плани з розвитку інфраструктури, розв'язок доріг, метро, мостів тощо не виконуються навіть на 50%,

– сказав представник Офісу Президента.

Кирило Тимошенко / Фото president.gov.ua

Похвалив Попова

Тимошенко, крім того, підкреслив, що бюджет столиці дозволяє прискорити розвиток інфраструктури й заявив, що за часів регіонала Олександра Попова було краще.

Все, що колись будувалося, як би це дивно не звучало, будувалося за Олександра Попова. Жодної розв'язки, жодної станції метро. Наразі ж будуються лише парки, ставляться фонтани, стелиться газон. Це дуже добре, але у Києва є інші проблеми – це трафік, який справді зріс, люди стоять у заторах, метро не розвивається. Так не може бути,

– вважає Тимошенко.

Знову говорять про звільнення

Заступник Офісу Президента бачить 2 варіанту виходу з кризи – "або київська влада зрозуміє, що потрібно цим займатися, або... Мер – це обирана посада, це незаперечний факт, але щодо голови Київської міськадміністрації будуть інші висновки".

Тимошенко сказав, що можливо необхідно ухвалити законопроєкт "Про столицю".

Закон про столицю існує з 1999 року. Ймовірно йдеться про новий закон або зміни до чинного документа.

Не конфлікт, а загострення

Віталій Кличко також не вважає, що у нього є конфлікт з Банковою. Він сказав, що іноді між ними виникають загострення.

Нагадаємо, що вони виникають між Кличком й Банковою від часів Андрія Богдана. А у Конституційному суді триває розгляд справи за поданням нардепів попереднього парламенту – з'ясовують, чи має право центральна влада звільняти Кличка з посади голови КМДА.

Як відомо, він обіймає це крісло одночасно з посадою мера столиці.

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На переконання Кличка у Києві той, хто стає мером й бере на себе обов'язки голови КМДА. Він посилається на попереднє рішення КСУ. Річ у тім, що в столиці, на відміну від інших регіонів, немає виконкому міської ради. Тому у разі відсторонення Кличка з посади голови КМДА у місті може знову бути двовладдя, як це було за часів Леоніда Черновецького.

Тоді режим Януковича зміг звільнити його з цієї посади й призначив на це місце свою людину Олександра Попова, а Черновецький лишився номінальним керівником Києва.