В Окружному адміністративному суді Києва 19 січня помітили батюшку, який виконував обряд окроплення водою від гріхів. Ймовірно він заходив до всіх кабінетів – на відео потрапив момент освячення однієї з судів.

Наразі невідомо чи очищали кабінет голови суду – одіозного Павла Вовка. Курйозне відео поширили у телеграм-каналах, передає 24 канал.

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На Водохреще в ОАСК завітав батюшка: дивіться відео

ОАСК неодноразово потрапляв у різні корупційні скандали – громадські активісти вважають, що цей суд взагалі необхідно розпустити, до слова, у ньому досі працюють судді, яких вимагали люструвати ще під час Революції Гідності.

Понад рік громадськість слідкує за історією про притягнення до відповідальності сумнозвісного голови цього суду Павла Вовка, проте він продовжує працювати на посаді, а суд, який називають "Окружний адмінсуд імені Вовка" продовжує ухвалювати корупційні рішення та скасовувати реформи в країні.