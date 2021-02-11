Окружний адміністративний суд Києва визнав неправомірним перейменування Московського проспекту. Позов на рішення 2016 року подала спілка"Громадський контроль та порядок".

Рішення про перейменування визнали протиправним та неправомірним.

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Суд також оштрафував Київську міськраду на 9,205 гривень за ненадання даних для судової експертизи.

Окрім того, вулиці Михайла Омеляновича-Павленка повернули назву Суворова.

Зазначимо, що це рішення суду першої інстанції, на яке найімовірніше подаватимуть апеляцію.

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