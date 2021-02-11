ОАСК повернув проспекту Бандери колишню назву – "Московський"
Суд повернув колишню назву Московському проспекту / Зображення 24 каналу
Окружний адміністративний суд Києва визнав неправомірним перейменування Московського проспекту. Позов на рішення 2016 року подала спілка"Громадський контроль та порядок".
Рішення про перейменування визнали протиправним та неправомірним.
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Суд також оштрафував Київську міськраду на 9,205 гривень за ненадання даних для судової експертизи.
Окрім того, вулиці Михайла Омеляновича-Павленка повернули назву Суворова.
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