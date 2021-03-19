Колишній депутат Київської облради Олександр Мефодій втік і переховується від тюремного вироку. Він став першим, кого ВАКС засудив до в'язниці за корупцію.

Мефодія приговорили до 2,5 років позбавлення волі. Судив його Вищий антикорупційний суд за одержання хабаря.

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Однак, як повідомляє журналіст Олег Новіков, екснардеп втік і його оголосили у розшук.



Олександра Мефодія оголосили у розшук / Зображення з телеграму Олега Новікова

Погана тенденція. До цього так само після вироку втік колишній прокурор Генеральної прокуратури Олександр Матюшко. Його приговорили до 2 років позбавлення волі,

– додав журналіст.

За що судили Олександра Мефодія