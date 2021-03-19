Засуджений за корупцію ексдепутат Київської облради втік: його вже оголосили у розшук
Колишній депутат Київської облради Олександр Мефодій втік і переховується від тюремного вироку. Він став першим, кого ВАКС засудив до в'язниці за корупцію.
Мефодія приговорили до 2,5 років позбавлення волі. Судив його Вищий антикорупційний суд за одержання хабаря.
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Однак, як повідомляє журналіст Олег Новіков, екснардеп втік і його оголосили у розшук.
Олександра Мефодія оголосили у розшук / Зображення з телеграму Олега Новікова
Погана тенденція. До цього так само після вироку втік колишній прокурор Генеральної прокуратури Олександр Матюшко. Його приговорили до 2 років позбавлення волі,
– додав журналіст.
За що судили Олександра Мефодія
- Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватим депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія у зловживанні владою.
- Його засудили до 2, 5 років ув'язнення з конфіскацією частини майна.
- Це вперше в історії створений Вищий антикорупційний суд засудив можновладця до тюремного ув'язнення.
- Суд встановив, що депутат Київської облради від "Радикальної партії Ляшка" у квітні 2019 року запропонував одному бізнесмену "порішати справу".
- За 5 тисяч доларів він обіцяв підприємцю повернути вантажівку, яка була речовим доказом у кримінальному провадженні.
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