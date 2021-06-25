За словами керівника Олександрівської лікарня Олега Атаманенка, ніхто з працівників медичного закладу в очі не бачив результатів секвенування та лабораторних досліджень хворих, які б підтверджували інфікування штамом Дельта. Лікар стверджує, що жодна лабораторія не здатна провести сертифіковані тестування для виявлення цього штаму.

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Втім, медик підкреслив, що до лікування хворих на COVID-19, які підчеплять саме індійську варіацію вірусу, медики підготовлені.

В Олександрівській інфікованих Дельтою ніколи не було

Як каже Атаманенко, у головній опорній лікарні столиці ніколи не лікувалися люди, інфіковані найбільш небезпечним з наявних штамів COVID-19/

На сьогоднішній день в Олександрівській клінічній лікарні хворих на корона вірусну інфекцію штама дельта не має і не було. Але ми готові до зустрічі з любими штамами. І на сьогоднішній день у нас достатньо персоналу, достатньо медикаментів. Достатньо розхідних матеріалів , ЗІС для персоналу, щоб зутрічать інші хвилі, – підкреслив в.о. директора лікарні.

У МОЗ інформація інша

Натомість у Міністерстві охорони здоров'я стверджують, що результати секвенування біоматеріалів двох хворих з Києва отримали з-за кордону.

Цих пацієнтів, за словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, нібито поклали на лікування до Олександрівської лікарні.

Привезли штам Дельта в Україну нібито жінка 66 років та її 16-річна донька, які приїхали з Росії.

Дивіться відео сюжету з керівником Олександрівської лікарні у Києві:

Штам Дельта є одним з найрозповсюдженіших у Великій Британії, Португалії, Індії та Росії. Він активно вичавлює інші штами та є більш небезпечним за них. У порівнянні з так званим британським штамом, Дельта у 1,6 разів більш контагіонзий та у 1,45 разів збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування.