Олімпіада у Токіо: вже понад 30 спортсменів з Києва отримали ліцензії
33 сортсмени з Києва поїдуть на Олімпіаду / 24 канал
Понад 30 київських спортсменів отримали ліцензії, що б узяти участь в літніх Олімпійських іграх, які відбудуться у столиці Японії – Токіо. Змагання пройдуть з 23 липня до 8 серпня.
Джерело:фейсбук Юлії Хан
Загалом українські спортсмени вибороли 104 ліцензії. 33 з них – кияни. Про це написала у своєму фейсбуці керівниця Департаменту молоді та спорту Києва.
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Кількість представників столиці може збільшитись, адже процес ліцензування спортсменів триває.
Хто поїде на Олімпіаду у Токіо від Києва
Веслування академічне
- Станіслав Ковальов
- Ігор Хмара
- Веслування слалом
- Вікторія Ус
Гімнастика спортивна
- Діана Варінська
- Ігор Радівілов
- Петро Пахнюк
Гімнастика художня
- Влада Нікольченко
- Вікторія Онопрієнко
- Анастасія Возняк
- Діана Баєва
- Маріола Бондарчук
- Марія Височанська
- Єва Мелещук
Фехтування
- Ігор Рейзлін
- Ольга Харлан
Легка атлетика
- Юлія Левченко
- Тетяна Мельник
- Яна Качур
- Ірина Геращенко
- Іван Будзинський
- Богдан-Іван Городинський
- Микола Нижник
- Євгенія Прокоф’єва
- Ольга Скрипак
Дзюдо
- Георгій Зантарая
- Дар’я Білодід
- Яків Хаммо
- Кеджау Ньябалі
- Артем Лесюк
Плавання
- Владислав Бухов
- Дарина Зевіна
- Ігор Трояновський
Стрибки у воду
- Софія Ліскун
Минулого тижня у Токіо почали зворотний відлік "100 днів до початку Олімпіади".
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