Олімпіада у Токіо: вже понад 30 спортсменів з Києва отримали ліцензії

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Джерело:

фейсбук Юлії Хан

Понад 30 київських спортсменів отримали ліцензії, що б узяти участь в літніх Олімпійських іграх, які відбудуться у столиці Японії – Токіо. Змагання пройдуть з 23 липня до 8 серпня.

Загалом українські спортсмени вибороли 104 ліцензії. 33 з них – кияни. Про це написала у своєму фейсбуці керівниця Департаменту молоді та спорту Києва.

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Кількість представників столиці може збільшитись, адже процес ліцензування спортсменів триває.

Хто поїде на Олімпіаду у Токіо від Києва

Веслування академічне

  • Станіслав Ковальов
  • Ігор Хмара
  • Веслування слалом
  • Вікторія Ус

Гімнастика спортивна

  • Діана Варінська
  • Ігор Радівілов
  • Петро Пахнюк

Гімнастика художня

  • Влада Нікольченко
  • Вікторія Онопрієнко
  • Анастасія Возняк
  • Діана Баєва
  • Маріола Бондарчук
  • Марія Височанська
  • Єва Мелещук

Фехтування

  • Ігор Рейзлін
  • Ольга Харлан

Легка атлетика

  • Юлія Левченко
  • Тетяна Мельник
  • Яна Качур
  • Ірина Геращенко
  • Іван Будзинський
  • Богдан-Іван Городинський
  • Микола Нижник
  • Євгенія Прокоф’єва
  • Ольга Скрипак

Дзюдо

  • Георгій Зантарая
  • Дар’я Білодід
  • Яків Хаммо
  • Кеджау Ньябалі
  • Артем Лесюк

Плавання

  • Владислав Бухов
  • Дарина Зевіна
  • Ігор Трояновський

Стрибки у воду

  • Софія Ліскун

Минулого тижня у Токіо почали зворотний відлік "100 днів до початку Олімпіади".

Нагадаємо, що змагання мали б відбутись у 2020 році, але через пандемію коронавірусу ігри перенесли на 2021 рік.