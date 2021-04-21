Олімпіада у Токіо: вже понад 30 спортсменів з Києва отримали ліцензії

Джерело:фейсбук Юлії Хан
Понад 30 київських спортсменів отримали ліцензії, що б узяти участь в літніх Олімпійських іграх, які відбудуться у столиці Японії – Токіо. Змагання пройдуть з 23 липня до 8 серпня.
Загалом українські спортсмени вибороли 104 ліцензії. 33 з них – кияни. Про це написала у своєму фейсбуці керівниця Департаменту молоді та спорту Києва.
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Кількість представників столиці може збільшитись, адже процес ліцензування спортсменів триває.
Минулого тижня у Токіо почали зворотний відлік "100 днів до початку Олімпіади".Нагадаємо, що змагання мали б відбутись у 2020 році, але через пандемію коронавірусу ігри перенесли на 2021 рік.