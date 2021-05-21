Утворилися затори через численні ДТП, дорожні роботи та дуже великий трафік. На Правому березі рух вкрай сповільнений на всіх дорогах, які ведуть до центру міста. На Лівому проїзд ускладнено в напрямку мостів.
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Також серйозні корки спостерігаються на в'їздах до Києва.
Де у Києві важко проїхати зранку 21 травня
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби народів.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті: