Утворилися затори через численні ДТП, дорожні роботи та дуже великий трафік. На Правому березі рух вкрай сповільнений на всіх дорогах, які ведуть до центру міста. На Лівому проїзд ускладнено в напрямку мостів.

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Також серйозні корки спостерігаються на в'їздах до Києва.

Де у Києві важко проїхати зранку 21 травня

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби народів.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Затори у Києві 21 травня / Скриншот Google maps