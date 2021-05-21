Затори у Києві 21 травня: як краще об'їхати – онлайн-карта

Ранок останнього робочого дня тижня, 21 травня, розпочався на дорогах Києва з шалених заторів. На те, щоб дістатися центру, жителям столиці доводиться подекуди витратити більше години часу.

Утворилися затори через численні ДТП, дорожні роботи та дуже великий трафік. На Правому березі рух вкрай сповільнений на всіх дорогах, які ведуть до центру міста. На Лівому проїзд ускладнено в напрямку мостів.

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Також серйозні корки спостерігаються на в'їздах до Києва.

Де у Києві важко проїхати зранку 21 травня

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби народів.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Затори у Києві 21 травня / Скриншот Google maps