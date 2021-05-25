На Лівому березі рух обмежено в тих місцях, де й завжди. Особливо ускладнений рух біля мостів і на них.
Зверніть увагу У Києві нетверезі чоловіки тікали від копів на машині зі спущеним колесом: відео
Де у Києві важко проїхати зранку 24 травня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямі центру
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:
Де у Києві 25 травня затори / Скриншот Google Maps