На Лівому березі рух обмежено в тих місцях, де й завжди. Особливо ускладнений рух біля мостів і на них.

Зверніть увагу У Києві нетверезі чоловіки тікали від копів на машині зі спущеним колесом: відео

Де у Києві важко проїхати зранку 24 травня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямі центру

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Де у Києві 25 травня затори / Скриншот Google Maps