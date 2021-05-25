Затори у Києві 25 травня: як краще об'їхати – онлайн-карта

25 травня 2021 , 05:35
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Джерело:

24 канал

Ранок вівторка, 24 травня, на дорогах Києва розпочався з традиційних заторів. Ускладнення руху спостерігаються на звичних для всіх автовласників місцях.

На Лівому березі рух обмежено в тих місцях, де й завжди. Особливо ускладнений рух біля мостів і на них.

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Де у Києві важко проїхати зранку 24 травня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямі центру
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:

Де у Києві 25 травня затори / Скриншот Google Maps

Автор: Ярослав Голобородько