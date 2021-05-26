Підвищений трафік спостерігають на вже традиційних великих автомагістралях. "Тягучки" обумовлені великою кількістю авто, часом – дрібними ДТП.

До теми На Хрещатику потрійна ДТП: постраждала пенсіонерка, яка їхала з вакцинації від COVID-19

Ускладнено рух в Києві: перелік вулиць

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямку центру);
  • Вулиця Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Героїв Сталінграду, Бандери, Перемоги, Любомира Гузара та інші.

Детальніше про затори: онлайн карта

онлайн карта затори 26 травня Київ