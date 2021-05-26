Ранкові затори в Києві 26 травня: де ускладнений рух – онлайн-карта

Зранку дороги Києва знову переповнені авто. Усладнено рух на головних дорогах, в центрі та в'їздах на мости.
Підвищений трафік спостерігають на вже традиційних великих автомагістралях. "Тягучки" обумовлені великою кількістю авто, часом – дрібними ДТП.
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Ускладнено рух в Києві: перелік вулиць
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст (у напрямку центру);
- Вулиця Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Героїв Сталінграду, Бандери, Перемоги, Любомира Гузара та інші.
Детальніше про затори: онлайн карта