У Києві – затори: яка ситуація 27 травня на дорогах столиці

На дорогах Києва 27 травня знову спостерігається підвищений трафік авто. На головних проспектах утворилися корки, деякі вулиці перекриті на ремонт.

Ускладнено рух в центрі та на в’їздах на мости. Більшість водіїв намагаються доїхати на правий берег столиці.

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Де утворилися корки: деталі

У заторах стоїть Велика Окружна, проспект Романа Шухевича та вулиця В’ячеслава Чорновола;

Значні корки на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців, Новій та Набережно-Хрещатицькій.

Перекрито рух проспектами Леся Курбаса та Любомира Гузара.

Ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, бульваром Академіка Вернадського, вулицями Жилянською, Вадима Гетьмана та на бульварі Тараса Шевченка.

Рух на мостах ускладнено у напрямку правого берега. Корками скувало:

Дарницький міст,

Південний та Північний міст,

міст Патона та Метро.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті та Дарницькому шосе.

Де корки в Києві: онлайн карта