Провели опитування киян щодо їхнього ставлення до того, як влада відповідає на виклики COVID-19. Питання стосувалися не лише міських управлінців, а й центральної влади. Локдаун у столиці підтримує більшість людей. А в ефективність дій президента вірить менше ніж третина.

Опитування провела соціологічна група "Рейтинг". Її працівники телефонували респондентам 10 та 11 квітня.

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Оцінка боротьби з коронавірусом столичної влади

Оптимальними дії міської влади Києва вважають 46% опитаних.

Стверджували, що вони – надто м'які в умовах карантину 30% респондентів.

А ось надто жорсткими обмеження вважають лише 16% киян.

Щодо столичного мера Віталія Кличка, то 49% містян вважають, що він ефективно реагує на загрозу коронавірусу в Києві. А ось протилежної думки – 47% жителів столиці.

Яке ставлення до посилення карантину

Підтримують рішення міської влади про посилений карантин з 5 по 16 квітня 72% жителів міста. Не задоволені в Києві введенням локдауну 28% людей. Найбільше невдоволених – серед молодших та найбідніших опитаних.

Вірять у ефективність локдауну в зменшенні захворюваності 56% киян. Скептично до посилення обмежень ставляться 41% респондентів.

Якщо загостриться ситуація з коронавірусом, то готові підтримати продовження посиленого карантину в Києві до кінця травня 69% респондентів. Проти таких можливих заходів 30% жителів міста.

Підтримують рішення міської влади про роботу громадського транспорту за спеціальними перепустками 55% киян. Проти цього рішення муніципалітету висловились 44% людей.

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Як оцінюють кроки центральної влади

Загальний рівень боротьби центральної влади з COVID-19 жителі Києва оцінили по-різному:

38% вважають її надто м'якою;

36% – оптимальною;

13% – надто жорсткою.

Ефективними дії у цій сфері президента України вважають 29% респондентів, неефективними – 65%. А ось довіри до роботи прем'єр-міністра менше: лише 18% опитаних вважають його ефективним у боротьбі з коронавірусом, а протилежної думки – 69% жителів Києва.

Що відомо про опитування

Його проводили серед мешканців Києва віком від 18 років.

Вибірка була репрезентативна за віком і статтю.

Загалом опитали 1 200 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.

Зверніть увагу! У Києві локдаун продовжили до 30 квітня. Там заборонено користуватися громадським транспортом без спецперепусток. Також у місті не працюють дитячі садочки, а інші навчальні заклади на дистанційці. Ще в місті заборонена робота продуктових ярмарків. А салони краси та спортивні клуби можуть приймати клієнтів лише за попереднім записом.

Правила в зонах карантину / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу