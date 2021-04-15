Президенту не вірять, а локдаун підтримують: як кияни оцінюють боротьбу з коронавірусом
Провели опитування киян щодо їхнього ставлення до того, як влада відповідає на виклики COVID-19. Питання стосувалися не лише міських управлінців, а й центральної влади. Локдаун у столиці підтримує більшість людей. А в ефективність дій президента вірить менше ніж третина.
Джерело:"Рейтинг"
Опитування провела соціологічна група "Рейтинг". Її працівники телефонували респондентам 10 та 11 квітня.
До теми Українці все більше бояться підхопити COVID-19 і підтримують жорсткий карантин
- Оптимальними дії міської влади Києва вважають 46% опитаних.
- Стверджували, що вони – надто м'які в умовах карантину 30% респондентів.
- А ось надто жорсткими обмеження вважають лише 16% киян.
Щодо столичного мера Віталія Кличка, то 49% містян вважають, що він ефективно реагує на загрозу коронавірусу в Києві. А ось протилежної думки – 47% жителів столиці.
Яке ставлення до посилення карантину
- Підтримують рішення міської влади про посилений карантин з 5 по 16 квітня 72% жителів міста. Не задоволені в Києві введенням локдауну 28% людей. Найбільше невдоволених – серед молодших та найбідніших опитаних.
- Вірять у ефективність локдауну в зменшенні захворюваності 56% киян. Скептично до посилення обмежень ставляться 41% респондентів.
- Якщо загостриться ситуація з коронавірусом, то готові підтримати продовження посиленого карантину в Києві до кінця травня 69% респондентів. Проти таких можливих заходів 30% жителів міста.
- Підтримують рішення міської влади про роботу громадського транспорту за спеціальними перепустками 55% киян. Проти цього рішення муніципалітету висловились 44% людей.
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Як оцінюють кроки центральної влади
Загальний рівень боротьби центральної влади з COVID-19 жителі Києва оцінили по-різному:
- 38% вважають її надто м'якою;
- 36% – оптимальною;
- 13% – надто жорсткою.
Ефективними дії у цій сфері президента України вважають 29% респондентів, неефективними – 65%. А ось довіри до роботи прем'єр-міністра менше: лише 18% опитаних вважають його ефективним у боротьбі з коронавірусом, а протилежної думки – 69% жителів Києва.
Що відомо про опитування
- Його проводили серед мешканців Києва віком від 18 років.
- Вибірка була репрезентативна за віком і статтю.
- Загалом опитали 1 200 респондентів.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.
Правила в зонах карантину / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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