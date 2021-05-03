Здійснив ДТП та втік: на Осокорках у Києві з бійкою спіймали п'яного водія – відео

Нетверезого чоловіка, який збирався сісти за кермо Daewoo Lanos, затримали небайдужі громадяни на вулиці Єлизавети Чавдар. Згодом зловмисника передали правоохоронцям.

Як з'ясувалося, за кілька хвилин до спроби сісти у машину зловмисник нібито скоїв ДТП на Дніпровській набережній. До появи патрульних власник Daewoo намагався чинити опір та поїхати. Але зробити це не зміг, оскільки на Осокорки приїхали потерпілі, автівку яких він зачепив.

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Щодо водія "корейця" склали кілька адмінпротоколів. Йому загрожує величезний штраф.

Їздив без прав

Нетверезого чоловіка, який збирався сісти за кермо, побачили перехожі на вулиці Єлизавети Чавдар, 34. Коли зловмисник завів машину, свідок вирвав у нього з автівки ключі.

На місці події сталася невелика бійка. Вона закінчилася, коли на місце приїхав власник Ford. За попередніми даними, за 10 хвилин до спроби сісти за кермо на Осокорках зловмисник подряпав "американця" на Дніпровській набережній. Звідти він поїхав, показуючи водію Ford непристойні жести.

Інспектори патрульної поліції не тільки зафіксували, що чоловік перебував за кермом у нетверезому стані, але й з'ясували, що рік тому його позбавили прав за п'яне вождіння.

Виявилося, що чоловік майже рік їздить без прав.

Daewoo Lanos евакуювали з місця події. Щодо керманича легковика склали кілька протоколів щодо вождіння у нетверезому стані, кермування без прав та скоєння ДТП, а також втечу з місця аварії. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує понад 60 тисяч гривень штрафу та позбавлення прав на 3 роки.

Дивіться відео з місця затримання нетверезого водія на Осокорках у Києві: