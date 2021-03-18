Підозрілого чоловіка, у якого знайшли зброю, помітили інспектори патрульної поліції на вулиці Єлизавети Чавдар у Києві. Сталося це вночі 18 березня.

Під час спілкування з патрульними чоловік поводився нервово та досить агресивно, тому правоохоронці вирішили його затримати. До нього застосували фізичну силу.

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Щоб провести поверхневий огляд зловмисника, поліцейські вдягли йому на руки кайданки.

Був добре озброєним

Як зазначили у патрульній поліції, нервова поведінка чоловіка була пов'язана з тим, що у нього при собі були заборонені предмети.

Інспектори вилучили у киянина:

пістолет;

гранату та запал.

Для надання кваліфікації події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Затриманого передали колегам, які й відкрили щодо зловмисника кримінальне провадження про незаконне поводження зі зброєю.

Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.