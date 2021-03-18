На Осокорках у Києві затримали чоловіка з гранатою та пістолетом

Джерело:Патрульна поліція Києва
Підозрілого чоловіка, у якого знайшли зброю, помітили інспектори патрульної поліції на вулиці Єлизавети Чавдар у Києві. Сталося це вночі 18 березня.
Під час спілкування з патрульними чоловік поводився нервово та досить агресивно, тому правоохоронці вирішили його затримати. До нього застосували фізичну силу.
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Як зазначили у патрульній поліції, нервова поведінка чоловіка була пов'язана з тим, що у нього при собі були заборонені предмети.
Інспектори вилучили у киянина:
Для надання кваліфікації події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Затриманого передали колегам, які й відкрили щодо зловмисника кримінальне провадження про незаконне поводження зі зброєю.
Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.