Оточення Кличка точно залучене до багатомільярдних корупційних схем, – Гнап

У низці комунальних підприємств Києва провели обшуки. Оточення Віталія Кличка може бути причетним до корупційних схем.

Про це розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. Він пояснив, що на тлі обшуків низки київських комунальних підприємств мовиться не тільки про можливу корупцію у нелегальній торгівлі, яка "кришується" міськими чиновниками й оточенням київського мера.

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Гнап звернув увагу на ймовірність кількох різних потужних корупційних схем, відповідні обшуки стосуються:

можливої причетності Кличка та його оточення до розкрадання грошей на доброустрої в Києві , зокрема на озелененні парків, скверів, дитячих майданчиків, через що частина правоохоронців направилась в комунальне підприємство "Київзеленбуду";

, зокрема на озелененні парків, скверів, дитячих майданчиків, через що частина правоохоронців направилась в комунальне підприємство "Київзеленбуду"; схеми так званих фіктивних виплат з грошима , які спрямовують на соціальну допомогу з бюджету Києва, зокрема через різні "мертві душі" в управліннях Пенсійного фонду;

, які спрямовують на соціальну допомогу з бюджету Києва, зокрема через різні "мертві душі" в управліннях Пенсійного фонду; схеми "кришуванням" об'єктів нелегальної торгівлі, до якої може бути причетний права рука Віталія Кличка, колишній народний депутат Артур Палатний, високопосадовець партії "УДАР".

Що відомо про спільний бізнес чиновників

Працівники прокуратури провели обшуки у 5 комунальних підприємствах. Мовиться про "Київзеленбуд" , Київський інститут земельних відносин, "Спецжитлофонд" "Київавтодор" та "Київміськсвітло".

Дмитро Гнап розповів, що перші гроші Палатний та брати Клички, оскільки вони були бізнес-партнерами, заробили саме на торгівлі. На початку 1990-х років батько Артура Палатного був директором гастроному, розташованого одразу за оперою в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, сказав Гнап.

"Батькові Артура Палатного на початку 1990-х років вдалося напівзаконним шляхом приватизувати цей гастроном. Це той самий будинок, в якому на 5 поверсі живе мер Кличко, а на першому – Палатний та брати Клички відкрили нічний клуб "Ріо" та ресторан "Дежавю", – розповів Гнап.

За словами журналіста, партнером Палатного та Кличків щодо нічного клубу був американський підприємець Веніамін Гонікман, якого у США в 2000-х роках звинуватили в торгівлі людьми.

Нелегальна оренда в Києві

Дмитро Гнап зазначив, що у Києві дуже багато комунального майна, зокрема в підземних переходах, яке належить київській громаді, управляється мерією Києва і здається приватним підприємцям за "чорну" готівку.

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Правоохоронці нарахували приблизно 220 нелегальних точок, які платили оренду в бюджет Києва, а фактично "чорну" готівку віддавали людям, пов'язаним з Артуром Палатним, сказав Гнап.

Артур Палатний – він є не просто бізнес-партнером Кличка, а його називають "смотрящим" за багатьма тіньовими нелегальними бізнесами в Києві й "тіньовим гаманцем" Віталія Кличка,

– зауважив Гнап.

Журналіст-розслідувач припустив, що Кличко знає, якими саме схемам зацікавились правоохоронці, проте наразі невідомо, чи отримував мер Кличко частку корупційних схем з нелегальної торгівлі на орендованих площах в підземних переходах, які належать київській громаді зокрема.

"Чи отримував від цього частку Кличко персонально, я не знаю. Проте те, що оточення Кличка точно залучено до численних багатомільярдних корупційних схем – це факт", – сказав Гнап.

За словами журналіста, це доведено й журналістськими розслідуваннями, мовиться про тіньове "кришування" комунальних підприємств, а також:

незаконні забудови;

численні скандальні тендери при реконструкції об'єктів інфраструктури.

Дмитро Гнап про корупційні схеми в Києві: дивіться відео