У Боярці стали відомі подробиці розслідування отруєння школярок ліцею пігулками. Виявилось, що ніякої смертельної гри немає, а дівчата були схильні до суїциду через проблеми у сім’ях.

Нагадаємо, що 16 лютого 2021 року дві учениці ліцею "Гармонія" під час уроку наковтались пігулок – одна з них померла прямо в приміщенні школи. Іншу врятували.

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Основні результати розслідування

Мер Боярки Олександр Зарубін, який публікує основні висновки розслідування, пише, що версія про групи смерті й челендж у соцмережах була зручна для директора ліцею, аби відвести увагу від власної професійної відповідальності за життя дітей під час навчального процесу.

Цю версію вигадала одна з жертв отруєння, яку вдалося врятувати. Встановлено, що обидві дівчинки раніше вже мали прояви суїцидальної та деструктивної поведінки, а також неодноразово перебували у нестабільному емоційному стані, внаслідок ускладнених стосунків та непорозуміння з батьками у своїх родинах,

– повідомляє Зарубін.

Він додає, що у померлої учениці були шрами від порізів на руках, а врятована дівчинка намагалася знову завдати собі шкоду вже у медичному закладі відразу після трагедії.

Загибла дівчинка зверталась до психолога

Також підтверджено, що загибла дівчинка раніше зверталася за допомогою до шкільного психолога через серйозні проблеми з комунікацією у родині, а врятована дитина мала напередодні серйозний нервовий зрив під час навчання.

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Зі слів учнів, дівчата неодноразово шукали в інтернеті інформацію про те, як заподіяти собі шкоду, аби привернути до себе увагу. Про все це було відомо керівнику школи, проте ці особливості підлітків не враховувалися у навчально-виховному процесі.