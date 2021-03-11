Оце так ДТП: біля Києва автівка зіткнулась з літаком

У Василькові на військовому аеродромі 10 березня у темряві зіткнувся автомобіль та літак. У результаті постраждав водій машини й виникла пожежа.

Вогонь ліквідували доволі швидко, навіть не викликали ДСНС. Водія доставили у лікарню із травмою, його стан задовільний.

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Про це повідомили у 40-їй бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр".

Інцидент стався після завершення льотної зміни в темну пору доби. Автомобіль зіткнувся із літаком під чай його буксирування на авіаційну стоянку,

– йдеться у повідомленні.

В пресрелізі військових не зазначається який саме літак потрапив у ДТП.

На балансі 40 бригади тактичної авіації, яка базується у Василькові під Києвом, є модернізований навчально-бойовий літак L39М та винищувачі МіГ-29МУ1 і МіГ-29.

На місце події приїздили правоохоронці. Проводиться службове розслідування – з’ясовують причину інциденту.