Про ймовірну небезпеку написав у спільноті "Тваринний світ України" у фейсбуці користувач Євген Руденко. За його словами, прісноводні скорпіони оселилися на озері Редькино, яке більш відоме під назвою Міністерське.

Дивіться також Масштабне нашестя комарів: проливні зливи принесли до Криму ще одну проблему

За словами чоловіка, водні скорпіони можуть вкусити людину.

Смертельної небезпеки немає


Водяні скорпіони можуть досі болісно вкусити / Фото Євгена Руденка

  • Згідно з офіційними даними, водяні скорпіони належать до сімейства водних клопів та мешкають у водоймах, де майже немає течії.
  • Вони мають незвичну зовнішність та звички хижаків, оскільки здатні годинами чекати на здобич. 
  • Людей скорпіони кусають, але у більшості випадків це не є чимось небезпечним. Іноді укус може викликати алергічну реакцію.


Водяних скорпіонів побачили у Міністерському озері / Фото Євгена Руденка

Взагалі ж укуси цієї комахи порівнюють з пчолиними, але із менш інтенсивними больовими відчуттями. Побачити водяних скорпіонів досить важко, оскільки вони зливаються з рослинністю під водою. Втім, вони нерідко піднімаються на поверхню для поповнення запасів кисню.