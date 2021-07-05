Можуть вкусити: в озері Києва знайшли скорпіонів – фото
Джерело:спільнота "Тваринний світ України"
Досить неприємну знахідку зробили жителі столиці, які купалися в Міністерському озері в Оболонському районі Києва. Їх увагу привернула досить незвична комаха, що виявилася водяним скорпіоном.
Про ймовірну небезпеку написав у спільноті "Тваринний світ України" у фейсбуці користувач Євген Руденко. За його словами, прісноводні скорпіони оселилися на озері Редькино, яке більш відоме під назвою Міністерське.
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За словами чоловіка, водні скорпіони можуть вкусити людину.
Смертельної небезпеки немає
Водяні скорпіони можуть досі болісно вкусити / Фото Євгена Руденка
- Згідно з офіційними даними, водяні скорпіони належать до сімейства водних клопів та мешкають у водоймах, де майже немає течії.
- Вони мають незвичну зовнішність та звички хижаків, оскільки здатні годинами чекати на здобич.
- Людей скорпіони кусають, але у більшості випадків це не є чимось небезпечним. Іноді укус може викликати алергічну реакцію.
Водяних скорпіонів побачили у Міністерському озері / Фото Євгена Руденка
Взагалі ж укуси цієї комахи порівнюють з пчолиними, але із менш інтенсивними больовими відчуттями. Побачити водяних скорпіонів досить важко, оскільки вони зливаються з рослинністю під водою. Втім, вони нерідко піднімаються на поверхню для поповнення запасів кисню.