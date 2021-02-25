У Києві в бібліотеку у Дарницькому районі залетів хвилястий папуга, який ймовірно втік із домівки. Працівники закладу доглядають за птахом, допоки не знайдеться його власник.

Папуга прилетів 23 лютого. Це публічна бібліотека сімейного типу № 160. Заклад розташований на проспекті Григоренка.

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Ймовірно, що живе він десь неподалік.

Шукаємо його господарів! Ми не знаємо, де він загубився, територіально: вулиця Анни Ахматової – проспект Петра Григоренка,

– йдеться у повідомленні бібліотеки.

У коментарях люди пишуть, що готові забрати хвилястого, якщо його власник так й не знайдеться.

Ось цей папуга / Фото Бібліотеки на Григоренка

Також користувачі фейсбуку радять придбати птаху спеціальний корм, а також заборонити йому гуляти серед квітів, щоб не наївся чогось та не захворів.