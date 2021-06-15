Проти перейменування в РПЦ: парафіяни УПЦ МП пройшли хресною ходою до Офісу Президента

Прихильники Української православної церкви Московського патріархату 15 червня пройшли зі своєрідною акцією протесту центром Києва. Зі скаргами на буцімто релігійні гоніння.

Понад тисяча прихожан проросійської церкви прийшла до Офісу Президента зі сподіваннями передати Володимиру Зеленському своє звернення. Вони вимагають, щоб УПЦ МП не перейменовували у Російську православну церкву.

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Віряни вимагають скасування законів №2662-VIII та 2673-VIII, які передбачають обов'язкову зміну назви церкви та можливість переходу храмів до Православної церкви України.

Скаржаться на релігійні гоніння

Із традиційними для подібних акцій заспівуваннями молитов парафіяни УПЦ МП заблокували прохід на Банковій.

Вони хочуть, щоб їх почув президент Зеленський, який наразі спілкується з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Дивіться відео з хресного ходу УПЦ МП у Києві:

Діяльність УПЦ МП в Україні, як стверджують розвідники, напряму підпорядковується РПЦ та Кремлю. У СЗР неодноразово зазначали, що Москва активно використовує парафіян для антиукраїнської діяльності. Також правоохоронці кажуть, що під крилом УПЦ МП можуть формуватися парамілітарні угруповання.

Активність УПЦ МП дещо знизилася після отримання томосу про автокефалію Православної церкви України 5 – 6 січня 2019 року. З того часу, попри постійні намагання росіян завадити цьому, чимала кількість храмів вийшла з-під контролю УМЦ МП.