Інцидент стався ввечері 19 травня у Центральному парку культури й відпочинку Києва, розташованому на Володимирському узвозі. Через що саме зловмисник вирішив спаплюжити державний символ, невідомо. Активісти припускають, що він є фанатом "русского мира".

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Ідентифікувати особу хулігана намагаються як правоохоронці, так і патріоти.

Не звертав увагу на камери

Обличчя зловмисника розлетілося багатьма спільнотами у соцмережах завдяки тому, що його вчинок зняли камери відеонагляду. Судячи з усього, чоловік не звернув увагу на те, що може стати зіркою мережі.

Судячи з запису, чоловік просто йшов повз адміністративну будівлю в парку, але повернувся та підійшов до прапора.

За хвилину після цього він схопився за прапор та почав його тягнути. Зірвати символ він не зміг, але порвав його та залишив висіти.



Особу зловмисника намагаються встановити / Фото "Києва оперативного"

Закінчивши злочин, чоловік пішов. Перехожі, які проходили повз під час інциденту, ніяк на нього не відреагували.

Втім, вчинок зловмисника оцінили як поліцейські, так і небайдужі громадяни. Якщо хулігана спіймають, йому загрожує 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або позбавлення волі на термін до 3 років.

Дивіться відео, як чоловік розриває прапор України у центрі Києва: