У парку на Печерську в Києві чоловік розірвав прапор України, його шукають активісти: відео

Правоохоронці та небайдужі громадяни намагаються встановити особу чоловіка, який намагався зірвати прапор з адміністративної будівлі. Зробити це йому не вдалося, тому державний символ він порвав.
Інцидент стався ввечері 19 травня у Центральному парку культури й відпочинку Києва, розташованому на Володимирському узвозі. Через що саме зловмисник вирішив спаплюжити державний символ, невідомо. Активісти припускають, що він є фанатом "русского мира".
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Ідентифікувати особу хулігана намагаються як правоохоронці, так і патріоти.
Не звертав увагу на камери
- Обличчя зловмисника розлетілося багатьма спільнотами у соцмережах завдяки тому, що його вчинок зняли камери відеонагляду. Судячи з усього, чоловік не звернув увагу на те, що може стати зіркою мережі.
- Судячи з запису, чоловік просто йшов повз адміністративну будівлю в парку, але повернувся та підійшов до прапора.
- За хвилину після цього він схопився за прапор та почав його тягнути. Зірвати символ він не зміг, але порвав його та залишив висіти.
Особу зловмисника намагаються встановити / Фото "Києва оперативного"
Закінчивши злочин, чоловік пішов. Перехожі, які проходили повз під час інциденту, ніяк на нього не відреагували.
Втім, вчинок зловмисника оцінили як поліцейські, так і небайдужі громадяни. Якщо хулігана спіймають, йому загрожує 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або позбавлення волі на термін до 3 років.
Дивіться відео, як чоловік розриває прапор України у центрі Києва: