У коментарях до пояснення компанії SkyUp у фейсбуці позаштатна ситуація, судячи з усього, була пов'язана з розгерметизацією салону. При цьому пасажири підкреслили, що екіпаж судна діяв дуже спокійно.

Дивіться також Позаштатна ситуація на літаку SkyUp: після зльоту судно Київ – Батумі повернулося до "Борисполя"

Ті, хто летів рейсом PQ0421, кажуть, що початок польоту проходив у звичайному режимі. Однак хвилин за 15 після відриву літака від злітної полоси на борту щось сталося.

Що відомо про інцидент на борту літака SkyUp Київ – Батумі

Як зазначив користувач Віталій Редько, у літака відмовила система кондиціонування повітря. При цьому в салоні відчували запах гару.

За словами пасажирки Тетяни Круте, через 15 хвилин після початку польоту у літаку випали кисневі маски.

Пасажирам оголосили про ймовірну розгерметизацію літака.

Персонал молодці, вони без найменшого натяку на паніку спокійно робили свою роботу і, найголовніше, призупинили паніку в літаку, всіх заспокоїли і запевнили, що нашому житті нічого не загрожує,

– зазначила жінка.

Клієнт SkyUp Віталій Редько у коментарі до посту лоукоста додав відео, яке він зняв у салоні під час позаштатної ситуації.

Дивіться відео з салону літака Київ – Батумі, де сталася розгерметизація: