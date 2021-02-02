Інспектори патрульної поліції врятували життя молодого чоловіка, який гуляв по кризі на Русанівці у Києві. Потерпілий провалився під тонкий лід та не міг вилізти самостійно.

Джерело: патрульна поліція України

Як повідомили правоохоронці, рятуванням чоловіка займалися інспектори Василь Буланий та Микола Мерзлюк, які на час виклику перебували поруч із місцем події.

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Отримавши повідомлення про чоловіка, який тоне, поліцейські поспішили йому на допомогу.

Врятували фактично двох

Коли копи підбігли до місця події, вони побачили чоловіка у воді посередині водойми.

Витягти його намагався ще один чоловік, який тягнув постраждалого мотузкою, але йому забракло сил.

Рятівник сам ледве не пішов під воду, але цьому запобігли патрульні.

Правоохоронці підповзли до молодого чоловіка, який тримав мотузку, та потягли його за ногу. Потім вони вже втрьох витягнули потерпілого з ополонки.

Поліцейські викликали на місце швидку. А доки лікарі їхали, чоловіка закутали у спальний мішок, який принесли очевидці.

Дивіться відео врятування киянина, який провалився під лід: