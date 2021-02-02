Патрульні витягли чоловіка, який провалився під лід на Русанівському каналі: відео

2 лютого 2021 , 21:00
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Інспектори патрульної поліції врятували життя молодого чоловіка, який гуляв по кризі на Русанівці у Києві. Потерпілий провалився під тонкий лід та не міг вилізти самостійно.

Джерело: патрульна поліція України

Як повідомили правоохоронці, рятуванням чоловіка займалися інспектори Василь Буланий та Микола Мерзлюк, які на час виклику перебували поруч із місцем події.

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Отримавши повідомлення про чоловіка, який тоне, поліцейські поспішили йому на допомогу.

Врятували фактично двох

  • Коли копи підбігли до місця події, вони побачили чоловіка у воді посередині водойми.
  • Витягти його намагався ще один чоловік, який тягнув постраждалого мотузкою, але йому забракло сил.
  • Рятівник сам ледве не пішов під воду, але цьому запобігли патрульні.

Правоохоронці підповзли до молодого чоловіка, який тримав мотузку, та потягли його за ногу. Потім вони вже втрьох витягнули потерпілого з ополонки.

Поліцейські викликали на місце швидку. А доки лікарі їхали, чоловіка закутали у спальний мішок, який принесли очевидці.

Дивіться відео врятування киянина, який провалився під лід: