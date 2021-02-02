Патрульні витягли чоловіка, який провалився під лід на Русанівському каналі: відео

Інспектори патрульної поліції врятували життя молодого чоловіка, який гуляв по кризі на Русанівці у Києві. Потерпілий провалився під тонкий лід та не міг вилізти самостійно.
Джерело: патрульна поліція України
Як повідомили правоохоронці, рятуванням чоловіка займалися інспектори Василь Буланий та Микола Мерзлюк, які на час виклику перебували поруч із місцем події.
Дивіться також У Києві затримали чоловіків, які побили водія на мості Метро через конфлікт на дорозі: відео
Правоохоронці підповзли до молодого чоловіка, який тримав мотузку, та потягли його за ногу. Потім вони вже втрьох витягнули потерпілого з ополонки.
Поліцейські викликали на місце швидку. А доки лікарі їхали, чоловіка закутали у спальний мішок, який принесли очевидці.
Дивіться відео врятування киянина, який провалився під лід: