Інцидент трапився ввечері 3 липня, приблизно о 22:00 у Дарницькому районі Києва. Поліція зупинила авто, водієм якого був Брагар, на вулиці Русової.

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Зупинку правоохоронці обґрунтували тим, що на задньому номері авто не працювала лампочка, яка відсвітлює номера. Згодом вони запідозрили, що депутат – під дією наркотиків.

Брагар відкидає всі звинувачення

Натомість сам Брагар стверджує у своєму фейсбуці, що звинувачення про наркотичне сп'яніння посипалися лише після того, як йому нібито натякали на хабар, а він відмовився. За словами політика, патрульні не представилися й хамили йому.

Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили у тому, що я начебто перебуваю у стані наркотичного сп'яніння,

– зазначив "слуга народу".

Після цього його доставили до лікаря-нарколога. За словами нардепа, той не сумнівався у його тверезості. Проте довелося пройти й експертизу, згідно з вимогами законодавства. Чекати її результатів доведеться аж до 7 днів. Аби довести свою невинуватість раніше, Брагар паралельно зробив ще один тест. Він опублікував фото, яке свідчить, що наркотиків у його організмі не виявлено. Після цього нардеп написав заяву на патрульних.



Результати тесту на наркотики, який Брагар зробив додатково / Фото з соцмереж

У відео, оприлюднених у ЗМІ, помічник нардепа наголошує, що Брагара попросили подихати, посвітили в обличчя ліхтариком й просили показати язик. Мовляв, саме так перевіряли ознаки наркотичного сп'яніння.

Зауважимо, що авто Toyota Camry, яке фігурує у цій історії, зареєстрована на 30-річного Михайла Лисенка. Хто це та чому нардеп користується його машиною – поки невідомо.

Що кажуть у поліції

До отримання остаточних результатів експертизи правоохоронці забрали у Брагара водійське посвідчення. У них – інша версія подій того вечора. У відео патрульні стверджують, що "слуга народу" та його помічник їм погрожували, а також обзивали "ідіотами"

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