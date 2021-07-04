Патрульні зупинили скандального "слугу" Брагара: той написав на них заяву – відео
Джерело:"Новини. Live"
Київські патрульні зупинили авто Toyota Camry, за кермом якого перебував скандальний "слуга народу" Євгеній Брагар. Між ними спалахнула суперечка.
Інцидент трапився ввечері 3 липня, приблизно о 22:00 у Дарницькому районі Києва. Поліція зупинила авто, водієм якого був Брагар, на вулиці Русової.
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Зупинку правоохоронці обґрунтували тим, що на задньому номері авто не працювала лампочка, яка відсвітлює номера. Згодом вони запідозрили, що депутат – під дією наркотиків.
Брагар відкидає всі звинувачення
Натомість сам Брагар стверджує у своєму фейсбуці, що звинувачення про наркотичне сп'яніння посипалися лише після того, як йому нібито натякали на хабар, а він відмовився. За словами політика, патрульні не представилися й хамили йому.
Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили у тому, що я начебто перебуваю у стані наркотичного сп'яніння,
– зазначив "слуга народу".
Після цього його доставили до лікаря-нарколога. За словами нардепа, той не сумнівався у його тверезості. Проте довелося пройти й експертизу, згідно з вимогами законодавства. Чекати її результатів доведеться аж до 7 днів. Аби довести свою невинуватість раніше, Брагар паралельно зробив ще один тест. Він опублікував фото, яке свідчить, що наркотиків у його організмі не виявлено. Після цього нардеп написав заяву на патрульних.
Результати тесту на наркотики, який Брагар зробив додатково / Фото з соцмереж
У відео, оприлюднених у ЗМІ, помічник нардепа наголошує, що Брагара попросили подихати, посвітили в обличчя ліхтариком й просили показати язик. Мовляв, саме так перевіряли ознаки наркотичного сп'яніння.
Зауважимо, що авто Toyota Camry, яке фігурує у цій історії, зареєстрована на 30-річного Михайла Лисенка. Хто це та чому нардеп користується його машиною – поки невідомо.
Що кажуть у поліції
До отримання остаточних результатів експертизи правоохоронці забрали у Брагара водійське посвідчення. У них – інша версія подій того вечора. У відео патрульні стверджують, що "слуга народу" та його помічник їм погрожували, а також обзивали "ідіотами"
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У які скандали вже потрапляв "слуга Брагар"
- У лютому Брагар запропонував пенсіонерці, яка не знала, як прожити на мізерну пенсію, продати собаку "елітної породи", аби оплатити комунальні послуги.
- Згодом народний депутат заявив, що, на його думку, потрібно скасувати вивчення історії у 5 класі школи. Мовляв, курс – занадто легкий, а діти й без нього перевантажені.
- Ще одна зашкварна заява стосувалася патріотичного кіно. "Слуга" вважає, що його не варто фінансувати, оскільки кіноіндустрія – це бізнес.