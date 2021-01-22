Чергова комунальна аварія сталася вдень 22 січня у підземному пішохідному переході під Майданом Незалежності. Зі стелі впала значна частина підвісної конструкції.

Постраждалих внаслідок інциденту немає. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Наразі на місці події працюють комунальники Шевченківського району.

Що відомо про падіння стелі у переході на Майдані



Під час падіння під стелею нікого не було / Фото Євгена Савватеєва

Згідно з офіційними даними, капітальний ремонт переходу проводили 19 років тому.

Підвісну стелю облаштували до Євро-2012 за приватні кошти, а роботи виконували представники підрядної організації.

За попередніми даними, до обвалення стелі призвела застарілість бетону, який вже почав осипатися.

Комунальники стверджують, що на 2021 рік запланували проведення масштабного ремонту цього переходу.

Представники комунальної компанії прибирають конструкції з переходу. Одін із входів до нього перекрили.



На підлозі опинилася чимала частина стелі / Фото спільноти "Київ 24/7"