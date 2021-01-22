У переході під Майданом Незалежності обвалилася стеля: фото
Вхід у перехід на Майдані незалежності закритий / КМДА
Чергова комунальна аварія сталася вдень 22 січня у підземному пішохідному переході під Майданом Незалежності. Зі стелі впала значна частина підвісної конструкції.
Постраждалих внаслідок інциденту немає. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
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Наразі на місці події працюють комунальники Шевченківського району.
Що відомо про падіння стелі у переході на Майдані
Під час падіння під стелею нікого не було / Фото Євгена Савватеєва
- Згідно з офіційними даними, капітальний ремонт переходу проводили 19 років тому.
- Підвісну стелю облаштували до Євро-2012 за приватні кошти, а роботи виконували представники підрядної організації.
- За попередніми даними, до обвалення стелі призвела застарілість бетону, який вже почав осипатися.
- Комунальники стверджують, що на 2021 рік запланували проведення масштабного ремонту цього переходу.
Представники комунальної компанії прибирають конструкції з переходу. Одін із входів до нього перекрили.
На підлозі опинилася чимала частина стелі / Фото спільноти "Київ 24/7"
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