Досить жорстка ДТП, в якій постраждав пішохід, сталася вдень 14 січня у Києві на Володимирській вулиці. Легковик Chevrolet зніс чоловіка, який переходив дорогу на переході.

Внаслідок аварії пішохід отримав травми. Його відвезли до лікарні медики швидкої. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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Всі обставини ДТП з'ясовують слідчі.

Що відомо про збиття пішохода у Києві на Володимирській

Інцидент стався поблизу від будівлі Національної опери України.

Пішохід переходив дорогу, не особливо звертаючи увагу на машини, які почали зупинятися в потоці з обох боків.

У цей час водій Chevrolet на не дуже високій швидкості продовжив їхати вперед.

Від удару чоловіка відкинуло від машини не кілька метрів.

Через що саме власник легковика збив людину, невідомо. Цілком ймовірно, що він просто не звернув увагу на пішохода та відволікся від керування машиною.

Дивіться відео наїзду на пішохода у центрі Києва: