На сайті Інституту зазначається, що директором є Грициняк Ігор Іванович. Він, до речі, має звання доктора наук, професора та академіка.

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У чому підозрюють директора ВНЗ

Директор нібито вимагав хабаря – 20 тисяч гривень щомісяця, за підписання договору оренди майна, яке належить державі.

Його затримали після першого грошового переказу на банківську карту.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У приміщеннях Інституту рибного господарства НААН України проведено обшуки,

– йдеться у повідомленні Київської прокуратури.

Досудове слідство триває.

Що загрожує директору

Посадовця можуть посадити до в'язниці. Стаття передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого року в Національній академії аграрних наук (НААН) виявили арсенал – ОПГ, гранати, автомати тощо. Правоохоронці зазначили, що там готувались до терактів.