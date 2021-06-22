Криміналісти та експерти, які працювали на місці пожежі, з'ясували, що на тілі померлого у квартирі, де сталася пожежа, були сліди насильницької смерті. Загиблому завдали чималу кількість ножових поранень.

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Ймовірного вбивцю вже затримали. Він працював моряком, а його сім'я мешкає в окупованому Севастополі.

Вирізав серце та частину легень

Як зазначили у коментарі 24 каналу у поліції Київської області, наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Йому готуються вручити підозру у скоєнні двох злочинів – умисного вбивства та знищення майна загальнонебезпечним способом.

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