Перерізав горло та вирізав серце: пожежу в Білогородці влаштували заради приховання вбивства 18+

Вибух та пожежа у житловому будинку в Білогородці на Київщині виявилися зовсім не випадковою детонацією боєприпасів або вибухом газової суміші. Як з'ясували слідчі, в такий спосіб 43-річний моряк намагався приховати наслідки злочину.

Криміналісти та експерти, які працювали на місці пожежі, з'ясували, що на тілі померлого у квартирі, де сталася пожежа, були сліди насильницької смерті. Загиблому завдали чималу кількість ножових поранень.

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Ймовірного вбивцю вже затримали. Він працював моряком, а його сім'я мешкає в окупованому Севастополі.

Вирізав серце та частину легень

Як зазначили у коментарі 24 каналу у поліції Київської області, наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Йому готуються вручити підозру у скоєнні двох злочинів – умисного вбивства та знищення майна загальнонебезпечним способом.

Слідчі стверджують, що вбивця мешкав неподалік від будинку, де й було скоєно злочин. Він напав на потерпілого з ножем та перерізав йому горло та тричі вдарив ножем у груди.

Згодом зловмисник вирізав загиблому серце та частину легень.

Вже після розправи та знущання над тілом затриманий нібито облив труп невідомою речовиною. Саме вона й призвела до вибуху та пожежі.

Мотиви звірячого вбивства досі невідомі. Їх намагаються встановити правоохоронці.

Дивіться відео поліції з місця вбивства та пожежі у Білогородці:

Що відомо про вибух та пожежу у Білогородці на Київщині