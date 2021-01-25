Леонід Курята знову працює на керівній посаді в поліції / 24 канал

Полковник поліції Леонід Курята, якого обвинувачують в організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах у 2016 році, працює заступником начальника Дніпровського управління поліції Києва. Таку інформацію отримали журналісти.