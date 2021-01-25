Перестрілка поліції у Княжичах: обвинувачений у розстрілі отримав керівну посаду у Києві

Полковник поліції Леонід Курята, якого обвинувачують в організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах у 2016 році, працює заступником начальника Дніпровського управління поліції Києва. Таку інформацію отримали журналісти.
Джерело: "Слідство.Інфо"
"Полковник поліції Курята Леонід Леонідович проходить службу в поліції на посаді заступника начальника Дніпровського управління поліції — начальника відділу кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві", — йдеться у відповіді поліції.
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Відповідь поліції / Фото "Слідство.Інфо"
Перестрілка поліції у Княжичах: що відомо
- Леонід Курята керував спецоперацією 4 грудня 2016 року у Княжичах, де внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців. Пізніше йому оголосили підозру, зокрема, в організації умисного вбивства поліцейських. Останні кілька років ця справа, фактично, лежить без руху в Броварському суді Київської області.
- Також Леоніда Куряту звільнили з поліції внаслідок службового розслідування у січні 2017 року. Він оскаржив це рішення, і в грудні 2017-го скандальний Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді. А в кінці 2018 року тодішній голова Національної поліції Сергій Князєв відправив Куряту керувати поліцією Бахмута.
- Трагедія у Княжичах на Київщині сталася у ніч на 4 грудня 2016-го року. Київська поліція організувала спецоперацію із затримання банди ймовірних грабіжників будинку, але під час її проведення між різними підрозділами поліції почалася перестрілка. Тієї ночі загинуло двоє поліцейських розвідників, двоє співробітників поліції охорони та командир групи спецпризначенців КОРДу.