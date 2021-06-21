Перевозив діаманти на мільйон гривень: у Борисполі затримали іноземця - фото і відео

Коштовне каміння знайшли оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". На порушника склали протокол.

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Іноземець намагався незаконно вивезти діаманти

  • В столичному аеропорті під час оформлення авіарейсу Тель-Авів – Київ прикордонники оглянули багаж одного з пасажирів.
  • У різних місцях ручної поклажі 59-річного громадянина Ізраїлю знайшли коштовності, оздоблені діамантами.
  • Чоловік намагався незаконно вивезти з України браслет з білого золота, каблучку та 2 жовтих діаманти з сертифікатами GIA загальною вагою 2,21 карата.
  • За попередньою оцінкою, вартість коштовного каміння становить близько 1 мільйона гривень.
  • Митники склали на чоловіка протокол про порушення митних правил.
  • Порушнику загрожує покарання – 1700 гривень штрафу та конфіскація коштовностей.

Дивіться відео, що саме знайшли прикордонники:

 

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