Перевозив діаманти на мільйон гривень: у Борисполі затримали іноземця - фото і відео

Коштовне каміння знайшли оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". На порушника склали протокол.
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Іноземець намагався незаконно вивезти діаманти
- В столичному аеропорті під час оформлення авіарейсу Тель-Авів – Київ прикордонники оглянули багаж одного з пасажирів.
- У різних місцях ручної поклажі 59-річного громадянина Ізраїлю знайшли коштовності, оздоблені діамантами.
- Чоловік намагався незаконно вивезти з України браслет з білого золота, каблучку та 2 жовтих діаманти з сертифікатами GIA загальною вагою 2,21 карата.
- За попередньою оцінкою, вартість коштовного каміння становить близько 1 мільйона гривень.
- Митники склали на чоловіка протокол про порушення митних правил.
- Порушнику загрожує покарання – 1700 гривень штрафу та конфіскація коштовностей.
Дивіться відео, що саме знайшли прикордонники:
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Інцидент трапився в аеропорту "Бориспіль" / Фото Держприкордонслужби
Чоловік намагався вивезти коштовності / Фото Держприкордонслужби
Вартість діамантів – приблизно мільйон гривень / Фото Держприкордонслужби
Чоловікові загрожує штраф і конфіскація коштовностей / Фото Держприкордонслужби