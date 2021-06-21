Перевозив діаманти на мільйон гривень: у Борисполі затримали іноземця - фото і відео

Коштовне каміння знайшли оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". На порушника склали протокол.

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Іноземець намагався незаконно вивезти діаманти

В столичному аеропорті під час оформлення авіарейсу Тель-Авів – Київ прикордонники оглянули багаж одного з пасажирів.

У різних місцях ручної поклажі 59-річного громадянина Ізраїлю знайшли коштовності, оздоблені діамантами.

Чоловік намагався незаконно вивезти з України браслет з білого золота, каблучку та 2 жовтих діаманти з сертифікатами GIA загальною вагою 2,21 карата.

За попередньою оцінкою, вартість коштовного каміння становить близько 1 мільйона гривень.

Митники склали на чоловіка протокол про порушення митних правил.

Порушнику загрожує покарання – 1700 гривень штрафу та конфіскація коштовностей.

Дивіться відео, що саме знайшли прикордонники:

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Інцидент трапився в аеропорту "Бориспіль" / Фото Держприкордонслужби



Чоловік намагався вивезти коштовності / Фото Держприкордонслужби



Вартість діамантів – приблизно мільйон гривень / Фото Держприкордонслужби



Чоловікові загрожує штраф і конфіскація коштовностей / Фото Держприкордонслужби