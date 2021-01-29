У Переяславі лоб у лоб вкрай жорстко зіштовхнулися автівки, є постраждалі: відео

Жорстка аварія сталася вранці 29 січня у Переяславі Київської області. Два легковика на занесеній снігом дорозі влетіли один в одного на чималій швидкості.

Джерело: dtp.kiev.ua

Внаслідок аварії постраждали щонайменше 4 особи. Про їх стан наразі нічого невідомо.

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Самі ж машини відновленню вже не підлягають.

Від лобового удару вилетіла з дороги

За попередніми даними, водій однієї з машин не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Внаслідок зіткнення одну автівку розкрутило, а іншу – відкинуло у кювет.

На місці аварії працюють рятувальники ДСНС, які вирізають постраждалих з понівечених авто.

Всі обставини ДТП з'ясовують поліціянти. За фактом зіткнення відкриють кримінальну справу, але для її кваліфікації правоохоронцям знадобляться висновки лікарів щодо стану здоров'я травмованих.

Дивіться відео з місця жорсткого зіткнення машин у Переяславі: