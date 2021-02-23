Зранку 23 лютого біля села Скибин під Броварами сталася масштабна аварія за участю 5 машин. Внаслідок ДТП загинули 2 чоловіків.

Наразі на місці події працюють поліцейські, лікарі швидкої та бійці ДСНС. За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальну справу.

Дивіться також На Чернігівщині загинув водій-турок: фура впала з моста у крижану Десну

Через що саме сталася ДТП, невідомо. Але спровокував її водій червоного легковика.

Що відомо про аварію під Броварами

Аварія почалася з того, що власник легковика, який їхав у напряму Чернігова, не впорався із керуванням та влетів у відбійник.

Вже понівечена машина пробила дірку в металевій конструкції, та, перекинувшись, полетіла у зустрічні транспортні засоби.

За попередніми даними, водій та пасажир автівки загинули на місці. Люди, які перебували в інших машинах, зазнали травм.

Об'їзд місця аварії здійснюють лише зустрічною смугою.

Дивіться відео смертельної аварії під Броварами: