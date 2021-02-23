Під Броварами у жахливій ДТП зіштовхнулися 5 машин, є загиблі: відео
Від автівки фактично нічого не залишилося / dtp.kiev.ua
Зранку 23 лютого біля села Скибин під Броварами сталася масштабна аварія за участю 5 машин. Внаслідок ДТП загинули 2 чоловіків.
Джерело:dtp.kiev.ua
Наразі на місці події працюють поліцейські, лікарі швидкої та бійці ДСНС. За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальну справу.
Дивіться також На Чернігівщині загинув водій-турок: фура впала з моста у крижану Десну
Через що саме сталася ДТП, невідомо. Але спровокував її водій червоного легковика.
Що відомо про аварію під Броварами
- Аварія почалася з того, що власник легковика, який їхав у напряму Чернігова, не впорався із керуванням та влетів у відбійник.
- Вже понівечена машина пробила дірку в металевій конструкції, та, перекинувшись, полетіла у зустрічні транспортні засоби.
- За попередніми даними, водій та пасажир автівки загинули на місці. Люди, які перебували в інших машинах, зазнали травм.
Об'їзд місця аварії здійснюють лише зустрічною смугою.
Дивіться відео смертельної аварії під Броварами:
Поділитися новиною