Під стінами Офісу Президента 1 квітня проходить акція з гаслом "П'ята колона – це не жарти". На Банкову принесли манекени "закривавлених клоунів" зі зображенням облич Віктора Медведчука та Анатолія Шарія.

Організатором акції виступив Національний корпус. Розпочався перформанс під стінами будівлі Офісу Президента о 12:15.

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Акція з клоунами під ОП

На акцію принесли манекени у костюмах "закривавлених клоунів", на них замість облич були фото Віктора Медведчука та Анатолія Шарія. Крім того, учасники перформансу розмістили на Банковій й інші декорації, а також колонки.

Захід проходить під гаслами: "П'ята колона – не жарти", "Посіпаки Путіна – це не смішно".

У такий спосіб його учасники наголошують, що немає нічого смішного у діяльності колаборантів. Мовляв, санкції проти Медведчука та Шарія – добре, однак політиків потрібно по-справжньому карати. Зокрема, слід заборонити діяльність "Партії Шарія" Та "Опозиційної платформи – За життя".

До слова, до будівлі Офісу Президента також прямує колона з попів Православної церкви Московського патріархату.

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