Переплутала автівку з таксі, на Київщині двоє чоловіків зґвалтували 19-річну: фото зловмисника

На Київщині поліцейські затримали громадянина Азербайджану, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини. Особу його поплічника ще намагаються встановити.

Про сексуальне насильство відносно молодої жінки правоохоронці дізналися від самої потерпілої. Дівчина повідомила правоохоронцям, що її зґвалтували двоє невідомих їй чоловіків.

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Сталося це у Білогородці під Києвом.

Переплутала машину ґвалтівників із таксі

На момент скоєння злочину дівчина могла бути нетверезою. За даними слідчих, вона викликала собі таксі, але переплутала автівки та сіла в іншу машину, де перебували незнайомі їй чоловіки.

Зловмисники відвезли потерпілу до себе додому у село під Києвом, після чого зґвалтували.

Особу одного з ймовірних злочинців слідчі встановили досить швидко. 42-річного громадянина Азербайджану вже затримали. Його спільника ще розшукують.



На Київщині за зґвалтування 19-річної затримали 42-річного азербайджанця / Фото поліції Київщини

Затриманому іноземцю незабаром повідомлять про підозру у скоєнні зґвалтування групою осіб. Якщо провину чоловіка визнають в суді, йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Досудове розслідування злочину триває.