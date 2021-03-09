Переплутала автівку з таксі, на Київщині двоє чоловіків зґвалтували 19-річну: фото зловмисника

Джерело:Поліція Київської області
На Київщині поліцейські затримали громадянина Азербайджану, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини. Особу його поплічника ще намагаються встановити.
Про сексуальне насильство відносно молодої жінки правоохоронці дізналися від самої потерпілої. Дівчина повідомила правоохоронцям, що її зґвалтували двоє невідомих їй чоловіків.
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На Київщині за зґвалтування 19-річної затримали 42-річного азербайджанця / Фото поліції Київщини
Затриманому іноземцю незабаром повідомлять про підозру у скоєнні зґвалтування групою осіб. Якщо провину чоловіка визнають в суді, йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Досудове розслідування злочину триває.