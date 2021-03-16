Під Києвом біля приватного будинку пролунав потужний вибух, є загиблий: фото

Джерело:Поліція Київської області
Поліцейські намагаються встановити обставини інциденту, який стався вночі на вулиці Королюка у Боярці. Внаслідок інциденту загинув чоловік.
Правоохоронці не розповіли про характер травм, які зазнав постраждалий внаслідок вибуху. Втім, зазначили, що вибух був досить потужним.
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Що саме вибухнуло у Боярці, невідомо / Фото поліції Київської області
За даними поліції, вибух стався близько 4 ранку. Внаслідок нього на місці утворилася чимала воронка.
Уламки невідомого боєприпасу пошкодили:
Від вибуху кілька машин отримали пошкодження / Фото "Києва оперативного"
Наразі правоохоронці збирають останки загиблого найближчими подвір'ями та городами. Судячи з усього, від тіла загиблого мало що залишилось. Встановити особу загиблого без експертизи слідчі навряд зможуть.
З кваліфікацією події поліцейські наразі ще не розібралися.
Вибух був досить потужним / Фото "Києва оперативного"