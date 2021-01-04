Власника легковика елітної марки покарають за неправдиве повідомлення про вчинення злочину, а також за скоєння аварії. Стався інцидент 3 січня у Фастові Київської області.

Власнику BMW загрожують штраф за адміністративні правопорушення, а також до 2 років виправних робіт, до пів року арешту чи до 3 років обмеження волі. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Також зловмисника можуть засудити до 2 роки ув'язнення.

Влетів у будинок через паркан

Повідомлення про скоєння ДТП надійшло поліціянтам фактично одночасно з телефонною заявою власника машини про її нібито викрадення. При цьому власник BMW "з'явився на місці аварії" через лічені хвилини після неї. Чоловік мав ознаки сп'яніння, але перевіритися відмовився.

Поліцейські з'ясували, що за кермом машини на момент зіткнення з парканом та будинком перебував саме власник машини.

За попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням та виїхав з проїзної частини. Легковик протаранив паркан приватного будинку, після чого зупинився безпосередньо у споруді.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Загрожує кримінальна відповідальність

Оскільки після ДТП водій залишив поліціянтам заздалегідь неправдиве повідомлення про злочин, його можуть засудити навіть до реального терміну ув'язнення.

Крім того, чоловіка суд може визнати також винним у скоєнні адміністративних порушень: